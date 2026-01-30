Guterres avverte su un ‘imminente collasso finanziario’ dell’Onu
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme su un "imminente collasso finanziario" dell'organizzazione internazionale in una lettera agli Stati membri.
(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, nella missiva ha invitato tutti i Paesi a “onorare pienamente e tempestivamente i propri obblighi di pagamento” o a “rivedere approfonditamente le regole finanziarie dell’Onu”.
Dopo che negli ultimi mesi gli Usa di Donald Trump hanno ridotto i finanziamenti ad alcune agenzie delle Nazioni Unite e rifiutato o ritardato alcuni pagamenti obbligatori, Guterres sottolinea che “le decisioni di non onorare i contributi obbligatori che finanziano una parte significativa del bilancio ordinario approvato sono state ora annunciate ufficialmente”.
Il segretario generale avverte che “l’attuale traiettoria è insostenibile. Espone l’organizzazione a un rischio finanziario strutturale e impone una scelta netta: o gli Stati membri accettano una revisione radicale delle nostre regole finanziarie, oppure devono accettare la prospettiva concreta di un collasso”.