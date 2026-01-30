Guterres avverte su un ‘imminente collasso finanziario’ dell’Onu

Keystone-SDA

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme su un "imminente collasso finanziario" dell'organizzazione internazionale in una lettera agli Stati membri.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, nella missiva ha invitato tutti i Paesi a “onorare pienamente e tempestivamente i propri obblighi di pagamento” o a “rivedere approfonditamente le regole finanziarie dell’Onu”.

Dopo che negli ultimi mesi gli Usa di Donald Trump hanno ridotto i finanziamenti ad alcune agenzie delle Nazioni Unite e rifiutato o ritardato alcuni pagamenti obbligatori, Guterres sottolinea che “le decisioni di non onorare i contributi obbligatori che finanziano una parte significativa del bilancio ordinario approvato sono state ora annunciate ufficialmente”.

Il segretario generale avverte che “l’attuale traiettoria è insostenibile. Espone l’organizzazione a un rischio finanziario strutturale e impone una scelta netta: o gli Stati membri accettano una revisione radicale delle nostre regole finanziarie, oppure devono accettare la prospettiva concreta di un collasso”.