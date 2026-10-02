Gunvor cambia nome e sposta la sede a Singapore

Keystone-SDA

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Il commerciante di materie prime ginevrino Gunvor ha cambiato nome in Centalion e trasferirà la propria sede centrale da Cipro a Singapore, dove l'azienda è presente dal 2006. Le principali sedi di trading rimarranno comunque a Ginevra e Houston, in Texas.

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(Keystone-ATS) La società dei dipendenti proprietaria di Gunvor ha votato a favore del cambio di denominazione, ha indicato oggi il gruppo. Secondo quanto comunicato, la decisione riflette l’evoluzione dell’azienda nel quadro di una nuova struttura proprietaria, di un nuovo modello di leadership e di un nuovo orientamento strategico per il futuro.

“Il nome Centalion riflette chi siamo: un team che avanza insieme e che si trova al centro dei mercati energetici globali”, afferma il CEO Gary Pedersen, citato in una nota. “Stiamo compiendo questo passo da una posizione di forza. Insieme abbiamo costruito un’azienda disciplinata e imprenditoriale che sta consolidando la sua posizione tra i principali operatori mondiali nel settore dell’energia e dei metalli. Singapore e la nostra nuova identità rappresentano il prossimo capitolo di questa storia”.

Centalion è una delle più grandi società indipendenti al mondo nel settore del commercio delle materie prime. Grazie agli investimenti in infrastrutture strategiche – terminali, raffinerie, centrali elettriche, batterie e impianti di stoccaggio – l’impresa afferma di creare valore sostenibile lungo l’intera catena di approvvigionamento globale. Nel 2025 la società ha realizzato un fatturato di 144 miliardi di dollari (120 miliardi di franchi).