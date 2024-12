Guilfoyle ambasciatrice dopo che figlio Trump ha nuova fiamma

Keystone-SDA

La nomina della 55enne Kimberly Guilfoyle ad ambasciatrice ad Atene da parte del presidente eletto degli Stati Uniti arriva poco dopo i rumors di una rottura del rapporto sentimentale col figlio maggiore del tycoon.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 46enne Donald Trump jr avrebbe in effetti già una nuova relazione con la socialite 38enne Bettina Anderson. Relazione apparentemente documentata in una serie di foto pubblicate ieri dal tabloid britannico The Daily Mail, che le ha descritte come una “prova incontrovertibile che il futuro first son è andato oltre” con una “strabiliante giovane donna alla moda”.

Nell’annunciare la sua nomina all’incarico in Grecia, il tycoon ha definito Guilfoyle “un’amica intima e alleata”, ma non ha menzionato la relazione con suo figlio. Le suggestioni di un triangolo amoroso circolano da diversi mesi, luglio compreso, alla convention nazionale repubblicana, dove Bettina Anderson è stata vista seduta dietro a Don jr (e a Guilfoyle) in un abito rosso.

Ma le speculazioni sulla nuova fiamma del figlio di Trump si sono intensificate a settembre, con segnalazioni secondo cui la coppia è stata vista baciarsi durante un brunch non molto tempo prima. Ad accrescere l’intrigo sono state varie segnalazioni secondo cui la presunta nuova fidanzata è amica della sua ex moglie, Vanessa Trump, con cui ha cinque figli.