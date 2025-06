Guerra tra Israele e Iran: ancora distruzione e morti

Keystone-SDA

Cinque civili sono rimasti uccisi nel centro di Israele nell'impatto diretto di missili balistici iraniani. Sull'altro fronte, gli attacchi israeliani contro l'Iran hanno ucciso almeno 224 persone da venerdì, riferisce il ministero iraniano della Salute.

(Keystone-ATS) In Israele i soccorritori parlano di “gravi distruzioni” nel distretto centrale del Paese, che comprende Tel Aviv, e nel nord. I feriti sono oltre 100, dei quali almeno due sono in gravi condizioni.

In Iran, l’agenzia di stampa Tasnim ha confermato che il capo del dipartimento di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Kazemi, e altri due ufficiali sono stati uccisi a Teheran. La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l’inizio dei raid israeliani di venerdì, secondo quanto riportato da Iran International, citando due fonti informate all’interno del Paese, ripreso da Times of Israel.

La scorsa notte l’Aeronautica militare israeliana ha lanciato attacchi contro siti missilistici terra-terra in Iran, ha annunciato l’esercito israeliano. Sono state segnalate due enormi esplosioni a nord della capitale. Inoltre, secondo fonti non ufficiali, alcuni alti funzionari sarebbero stati assassinati negli attacchi con missili Spike israeliani a Lavizan e Narmak. Anche il sito militare di Bidgoneh, nella città di Malard, vicino a Teheran, sarebbe stato attaccato. Sono state segnalate anche esplosioni di vasta portata a Qom, vicino al sito nucleare di Fordow.