Guasti informatici segnalati in tutto il mondo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo in quello che è un vero e proprio malfunzionamento globale dei sistemi informatici.

Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico.

All’origine, una panne di alcuni servizi Microsoft. Il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, per un errore di configurazione non si sta aggiornando correttamente. Non sarebbe quindi un attacco hacker.

“Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor”, ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l’interruzione all’1.30 di oggi, orario della costa est americana (le 7.30 in Svizzera). In seguito, su X, il CEO George Kurtz ha rassicurato: “Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione”.

Falcon Sensor è un software progettato per prevenire attacchi informatici. Un aggiornamento sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.

Particolarmente colpito il settore dell’aviazione: le compagnie statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli. American Airlines ha poi fatto sapere sul mezzogiorno di aver ripreso le operazioni. “Attualmente stiamo subendo un’interruzione della rete”, ha annunciato dal canto suo Ryanair.

Caos negli scali di mezzo mondo, da Berlino a Sydney, passando per l’India e Hong Kong. Air France ha annunciato l’interruzione delle operazioni in alcuni aeroporti (ma non a Parigi) e il blackout ha colpito anche il trafficatissimo Schiphol di Amsterdam. In panne diversi voli e treni nel Regno Unito, dove pure la piattaforma la borsa di Londra sta subendo interruzioni. In Spagna, meta di grande affluenza per le vacanze estive, si registrano ritardi, ma tutti gli aeroporti sono tornati operativi.

Secondo un conteggio provvisorio riferito dalla Bbc, quasi 1400 voli in tutto il mondo sono già stati cancellati, di cui 512 negli Stati Uniti, 92 in Germania, 56 in India, 45 in Italia e 21 in Canada.