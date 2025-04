Guardie Svizzere, rinviata cerimonia giuramento del 6 maggio

Keystone-SDA

La cerimonia di giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, che si svolge di consueto il 6 maggio di ogni anno, è stata rinviata a data da destinarsi nell'autunno prossimo. La nuova data sarà comunicata in seguito.

(Keystone-ATS) “In questi giorni di dolore e raccoglimento, a seguito della scomparsa del nostro amato Santo Padre, Papa Francesco, la Guardia Svizzera Pontificia è pienamente concentrata sulla propria missione e si unisce in preghiera per il suo eterno riposo”, si legge in una nota: “Ringraziamo tutte le persone coinvolte per la comprensione e il rispetto in questo momento solenne”.

Ogni anno – alla presenza di una delegazione elvetica – le nuove guardie prestano giuramento in occasione dell’anniversario del sacco di Roma, 6 maggio 1527, quando 189 Guardie svizzere, di cui 147 restarono uccise, difesero papa Clemente VII contro i lanzichenecchi arruolati nell’esercito di Carlo V. Le guardie giurano così di proteggere e difendere il Papa in carica e tutti i suoi legittimi successori come fatto in passato.