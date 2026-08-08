Gruppo proprietari di casa fa causa a sindaco NY per tassa ricchi
Un gruppo di proprietari di immobili di New York ha intentato una causa al sindaco Zohran Mamdani per la tassa ' pied-à-terre', praticamente un'imposta sulla seconda casa, entrata in vigore a luglio. Lo riporta il Wall Street Journal.
(Keystone-ATS) La causa accusa il dipartimento delle Finanze di non aver effettuato le dovute verifiche per identificare i proprietari che non abitano nelle case di lusso e di aver messo così normali cittadini “in una posizione insostenibile nel pieno dell’estate”.
La nuova tassa annuale si applica alle abitazioni con un valore pari o superiore a 5 milioni di dollari e alle unità immobiliari o condomini con un valore pari o superiore a 1 milione di dollari posseduti dai non residenti a New York.
Il mese scorso, il dipartimento delle Finanze ha pubblicato un elenco preliminare di 960.000 immobili che, a suo avviso, potrebbero essere soggetti all’imposta. L’azione legale sostiene che questo elenco abbia “generato una grande confusione tra i proprietari di casa”.