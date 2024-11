Gruppo Madrigall ricorre contro decisione Comco favorevole a Payot

Keystone-SDA

Il gruppo editoriale francese Madrigall, proprietario della casa editrice Gallimard, fa ricorso contro la decisione della Commissione della concorrenza (Comco), che l'obbliga a consentire alle librerie Payot di acquistare i libri alle condizioni applicate in Francia.

(Keystone-ATS) In una presa di posizione scritta all’agenzia Keystone-ATS, Madrigall – che era stato bacchettata per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato – scrive di aver deciso di impugnare la decisione della Comco davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), dopo averne preso conoscenza.

Secondo Madrigall, la Comco “si è basata su un’interpretazione errata dei fatti e della legge, per cui ha erroneamente riscontrato un ‘abuso di posizione dominante relativa’” da parte del gruppo editoriale francese, che comprende circa 15 case editrici tra cui Gallimard e Flammarion.

Secondo la Comco, non esistono modalità di fornitura alternative adeguate e ragionevoli per Payot, che dipende da Madrigall. In questo contesto, la Commissione della concorrenza ha ritenuto che i prezzi di acquisto offerti alla libreria romanda fossero abusivi.

Payot aveva l’intenzione di importare i libri di Madrigall direttamente dalla Francia. Ma, secondo la Comco, il gruppo editoriale francese ha chiesto alla libreria romanda prezzi d’acquisto molto più alti di quelli applicati nell’Esagono.

La decisione della Commissione della concorrenza poteva essere ancora impugnata davanti al TAF ed è ciò che ha fatto Madrigall. Prima del ricorso, Payot si aspettava che l’attuazione della decisione della Comco avrebbe comunque richiesto “alcuni mesi”.