Groupe E taglia 188 posti di lavoro

Keystone-SDA

Vasto taglio occupazionale presso Groupe E: la società energetica friburghese attiva in vari cantoni romandi cancellerà nei prossimi mesi 188 posti di lavoro su un organico complessivo che comprende 2600 dipendenti.

(Keystone-ATS) A partire dal 2023 l’impresa ha dovuto affrontare un calo pronunciato delle vendite di impianti fotovoltaici e pompe di calore: un flessione proseguita anche 2024 e accompagnata da un calo dei consumi d’elettricità dovuto alle condizioni climatiche miti, spiega l’azienda in un comunicato odierno. Per migliorare la redditività la dirigenza ha quindi optato per un vasto programma di riorganizzazione.

Groupe E è un fornitore di energia – gli impianti di produzione propri e comuni comprendono centrali idroelettriche, solari e termiche che generano quasi la metà dei 3 TWh venduti annualmente – ma attraverso le società del gruppo offre anche una gamma completa di prodotti e servizi in settori diversi come le rinnovabili, il riscaldamento a distanza, la distribuzione di gas naturale, le installazioni elettriche, l’efficienza energetica, la mobilità elettrica e l’ingegneria. L’esercizio 2024 si è chiuso con ricavi per 1,1 miliardi di franchi, in lieve contrazione rispetto all’anno prima. L’utile netto è sceso da 138 a 85 milioni.