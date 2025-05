Groupe E: il Ceo se ne va con effetto immediato

Keystone-SDA

Brusco cambiamento ai vertici di Groupe E, società energetica friburghese attiva in vari cantoni romandi e alle prese con difficoltà.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente della direzione Jacques Mauron lascia con effetto immediato il suo incarico, di comune accordo con il consiglio di amministrazione.

Il passo si rende necessario vista la necessità di una trasformazione organizzativa dell’azienda e alla luce delle sfide future nel settore dell’energia, spiega l’impresa in un comunicato odierno. Mauron era attivo per la ditta sin dal 2004 e aveva assunto la guida operativa nel novembre 2019. Ha permesso alla società di “posizionarsi come attore principale nella transizione energetica in Romandia”, si legge nella nota. La funzione di numero uno viene assunta ad interim da Alain Sapin, attuale responsabile settoriale in seno al gruppo.

In aprile Groupe E aveva fatto parlare di sé perché aveva annunciato la soppressione di 188 posti (poi scesi a 168) nei prossimi mesi. A partire dal 2023 l’impresa ha dovuto affrontare un calo pronunciato delle vendite di impianti fotovoltaici e pompe di calore: una flessione proseguita anche nel 2024 e accompagnata da un calo dei consumi d’elettricità dovuto alle condizioni climatiche miti, aveva spiegato la dirigenza. Per migliorare la redditività il management ha quindi optato per un vasto programma di riorganizzazione.

Groupe E è un fornitore di energia – gli impianti di produzione propri e comuni comprendono centrali idroelettriche, solari e termiche che generano quasi la metà dei 3 TWh venduti annualmente – ma attraverso le società del gruppo offre anche una gamma completa di prodotti e servizi in settori diversi come le rinnovabili, il riscaldamento a distanza, la distribuzione di gas naturale, le installazioni elettriche, l’efficienza energetica, la mobilità elettrica e l’ingegneria. L’esercizio 2024 si è chiuso con ricavi per 1,1 miliardi di franchi, in lieve contrazione rispetto all’anno prima. L’utile netto è sceso da 138 a 85 milioni.