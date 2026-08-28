Grigionese presiede Organizzazione mondiale delle scienze storiche

Keystone-SDA

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Prestigiosa nomina per lo storico grigionese Sacha Zala: il professore e direttore dei Documenti diplomatici svizzeri (Dodis) è stato eletto nuovo presidente dell'Organizzazione mondiale delle scienze storiche (CISH).

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(Keystone-ATS) La sua designazione è avvenuta durante il congresso del centenario della fondazione del CISH, si legge in una nota odierna.

Zala, classe 1968, attinente di Brusio (Valposchiavo), succede alla francese Catherine Horel. Dal 2017 il grigionese è membro del Consiglio direttivo dell’organizzazione mondiale in qualità di tesoriere.

Zala è stato una forza trainante nel processo di rinnovamento e professionalizzazione del CISH, viene rilevato. Questo impegno è sfociato nel nuovo Statuto dell’organizzazione, approvato proprio durante il congresso del centenario.

Zala è direttore del centro di ricerca Dodis dell’Accademia svizzera di scienze umane e sociali e professore di storia all’Università di Berna. Dal 2012 al 2026 ha inoltre presieduto la Società svizzera di storia.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio grigionese per la cultura, tra l’altro per la sua lotta “instancabile a favore della lingua italiana”. Nell’assegnarli tale riconoscimento il Governo retico aveva sottolineato in particolare il suo ruolo nella “professionalizzazione politico-linguistica e politico-culturale” dell’associazione Pro Grigioni italiano negli anni in cui ne assunse la presidenza, dal 2006 al 2013.