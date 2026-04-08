Grecia vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni

Keystone-SDA

"Abbiamo deciso di procedere con qualcosa di difficile ma necessario: vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni": lo ha dichiarato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in un video pubblicato sui social media.

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(Keystone-ATS) “La normativa arriverà nell’estate del 2026 ed entrerà in vigore il primo gennaio 2027”, ha spiegato il premier.

“La Grecia sarà tra i primi paesi ad adottare questa iniziativa”, ha sottolineato Mitsotakis. “Il nostro obiettivo è spingere anche l’Ue in questa direzione”, ha aggiunto. Rivolgendosi ai minori interessati dal divieto, il premier greco ha affermato: “Ora sono sicuro che molti di voi più piccoli si arrabbieranno con me; se avessi la vostra età forse mi sentirei allo stesso modo, ma il nostro ruolo non è quello di essere compiacenti”.