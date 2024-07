Grecia apre alle visite private su Acropoli per 5mila euro

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Su iniziativa del ministero della Cultura greco, è possibile prenotare visite private nel sito archeologico dell’Acropoli, ad Atene, in gruppi di massimo cinque persone, al prezzo complessivo di 5mila euro.

L’iniziativa, annunciata alla fine dell’anno scorso, consente ai visitatori che possono permettersi la cifra di “saltare la fila” e godersi la rocca più famosa al mondo in tutta calma. I cancelli sono aperti per le visite esclusive fuori dagli orari di apertura, dalle 7 alle 9 di mattina, ora locale, o al tramonto, dalle 20 alle 22, accompagnati da una guida. Massimo quattro gruppi di persone alla volta potranno entrare nel sito.

‘The acropolis experience’, questo il nome della visita prenotabile sul sito Hellenic Heritage, è aperta alle prenotazioni a partire dal 12 luglio. L’anno scorso le visite sul sito archeologico hanno fatto registrare alle casse dello Stato entrate per 60 milioni di euro. L’iniziativa delle visite vip non ha mancato di suscitare polemiche, e l’Associazione degli archeologi greci ha denunciato lo “spirito anti-democratico” dell’iniziativa, che permette solo ai più benestanti di godere del sito in solitaria.