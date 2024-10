Grecia: fiamme per il terzo giorno in incendio a Corinto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I vigili del fuoco greci sono impegnati per il terzo giorno consecutivo a spegnere il vasto incendio boschivo scoppiato domenica nei pressi di Corinto, nella regione del Peloponneso.

Le fiamme, divampate in un’area forestale nei pressi della località balneare di Xylokastro, hanno provocato la morte di due uomini nella notte di domenica scorsa. Attualmente 390 vigili del fuoco con 115 veicoli sono impegnati a gestire focolai sparsi che minacciano piccoli centri abitati, come quelli di Vrysoules, Amphithea e Riza, riporta Kathimerini.

Questa mattina le autorità hanno invitato i residenti della zona di Sofiana a evacuare l’area, mentre il traffico sull’autostrada che collega Corinto a Patrasso è stato ripristinato, dopo essere stato interrotto nella serata di ieri per l’avanzare delle fiamme. Secondo le prime stime, ci sono abitazioni distrutte nei villaggi di Ano Loutro e Elliniko, ma per la valutazione completa dei danni si attende lo spegnimento delle fiamme, mentre due pompieri sono rimasti feriti nella giornata di ieri e sono stati ricoverati in un ospedale dell’Attica.