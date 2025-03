Grecia, rimpasto di governo dopo proteste per incidente Tebi

Keystone-SDA

Il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, ha annunciato un rimpasto del governo, in risposta al periodo di crisi che sta attraversando il partito conservatore alla guida del Paese di Nea Dimokratia. Lo riporta Kathimerini.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il cambiamento riguarda le cariche di ministro dell’Economia, dei Trasporti, della Migrazione e della Protezione civile. Il premier Kyriakos Mitsotakis è stato ampiamente criticato dalle opposizioni e dai manifestanti, che da settimane si riversano nelle strade di Atene e delle principali città greche, per l’incidente ferroviario di Tebi, del 28 febbraio del 2023, in cui 57 persone hanno perso la vita.

Il governo è accusato di volere occultare le proprie responsabilità nell’incidente e di ostacolare le indagini in corso.

In particolare, la carica di ministro dell’Economia viene assunta da Kyriakos Pierrakakis, il precedente ministro dell’Istruzione e stretto collaboratore del premier Kyriakos Mitsotakis. Christos Staikouras lascia il ministero dei Trasporti e sarà sostituito da Christos Dimas, ex vice ministro delle Finanze, e Makis Voridis, che in passato ha ricoperto la carica di ministro dell’Interno, è stato designato nuovo ministro dell’Immigrazione. I ministri degli Esteri, della Difesa e dell’Interno, invece, sono stati mantenuti al loro posto. Questo sabato è attesa la prima riunione del nuovo gabinetto di governo.