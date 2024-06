Grecia, continuano ricerche per 3 turisti scomparsi su isole

1 minuto

(Keystone-ATS) Continuano le operazioni di ricerca di due turiste francesi nell’isola di Sicandro (Sikinos), nell’arcipelago delle Cicladi, e di un turista statunitense di 59 anni nell’isola di Amorgos.

Tutti e tre hanno fatto perdere le proprie tracce dopo essersi incamminati su un sentiero della loro isola, nei giorni in cui la Grecia veniva attraversata dalla prima grande ondata di calore dell’estate.

Secondo il proprietario di un albergo di Sicandro, una delle due donne scomparse dallo scorso venerdì, aveva inviato un messaggio di soccorso all’hotel, spiegando di essere caduta. La donna ha 73 anni. Il proprietario le aveva a quel punto chiesto la posizione e aveva allertato le autorità.

Dall’inizio del mese, cinque turisti sono morti probabilmente a causa del caldo anomalo, riporta Kathimerini. Non tutte le cause di decesso sono state ancora accertate, ma il fatto che persone anziane si siano addentrate, spesso in solitaria, in sentieri impervi con alte temperature ha fatto suonare il campanello dall’allarme alle autorità locali che hanno invitato alla prudenza.

Nell’ultimo week-end è stato rivenuto nell’isola di Mathraki, nello Ionio, il corpo di un americano scomparso di 55 anni e, a Samos, quello di un turista olandese 74enne, che aveva fatto perdere le proprie tracce su un sentiero dell’isola. A inizio giugno un uomo tedesco e una francese sono morti durante un’escursione nell’isola di Creta.