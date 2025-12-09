Grandi successi natalizi riconquistano hit parade elvetica

Keystone-SDA

Nel periodo dell'Avvento, i grandi successi natalizi tornano alla ribalta nella hit parade elvetica dei singoli. Al primo posto c'è "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey, seguita a ruota da "Last Christmas" dei Wham!.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ben sette delle prime dieci posizioni riguardano canzoni che parlano dell’albero di Natale, della neve tanto attesa o del Natale di per sé. Persino la superstar Taylor Swift è stata battuta, scivolando dal primo al terzo posto con “The Faith of Ophelia”, si legge sul sito hitparade.ch.

Da anni ormai, il primo posto nella classifica dei singoli più gettonati nel mese di dicembre è occupato indiscutibilmente da Mariah Carey con la sua hit natalizia del 1994. Finora, “All I Want For Christmas Is You” è rimasta al primo posto nella classifica elvetica per 23 settimane, più di quanto qualsiasi altro artista sia mai riuscito a fare, anche al di fuori del periodo natalizio.

Più dei Wham! con “Last Christmas”, che non sono mai riusciti a raggiungere la vetta e hanno dovuto accontentarsi dell’eterno secondo posto. Da quando è stato pubblicato nel 1984, il brano è rimasto al secondo posto per 16 settimane.

Nella top ten figurano anche Brenda Lee con “Rockin’ Around The Christmas Tree” e con “Snowman”, Ariana Grande con “Santa Tell Me”, Dean Martin con “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” e Bobby Helms con “Jingle Bell Rock”.