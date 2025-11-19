Gran San Bernardo: terremoto di magnitudo 2,9 su versante italiano
La scorsa notte, nei pressi del passo del Gran San Bernardo (VS/I), sul versante italiano, si è verificato un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter.
(Keystone-ATS) Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita con una certa intensità nelle vicinanze dell’epicentro.
Il sisma si è verificato all’1.31 all’Aiguille de Leschaux, undici chilometri a ovest del passo, secondo quanto riportato in un annuncio automatico dal SED, che è l’istituto della Confederazione competente in materia di terremoti. In genere, non si prevedono danni per un episodio di questa magnitudo.