Gran Premio svizzero di musica alla compositrice Sylvie Courvoisier

Keystone-SDA

La compositrice, pianista e improvvisatrice vodese Sylvie Courvoisier si aggiudica il Gran Premio svizzero di musica 2025, dotato di 100'000 franchi. Ricompensati altri sette musicisti, fra cui le voci del patrimonio musicale ticinese Vox Blenii e Vent Negru.

(Keystone-ATS) Courvoisier, classe 1968, “è stata una voce determinante nel jazz per decenni, rinomata per la sua esecuzione trascendente”, si legge in una nota odierna dell’Ufficio federale della cultura (UFC).

Losannese d’origine, vive dal 1998 a New York, dall’UFC viene descritta come “una musicista capace di unire al di là dei confini”.

Fra i sette laureati dei Premi svizzeri di musica figurano, oltre alle ticinesi Vox Blenii e Vent Negru a cui va un riconoscimento da dividere, l’arpista Julie Campiche, il violoncellista, compositore e professore Thomas Demenga, il direttore d’orchestra Titus Engel, il compositore Jannik Giger, la musicista sperimentale, compositrice e artista visiva Charlotte Hug Raschèr e il musicista Stereo Luchs.

Tre attori culturali ricevono i premi speciali di musica, fra questi c’è anche il festival ticinese Facciamo la Corte! di Muzzano.