Gran Bretagna non pagherà 6,75 miliardi euro per aderire a Safe

Keystone-SDA

Il governo britannico di Keir Starmer ha risposto picche alla richiesta della Commissione europea di pagare un contributo fino a 6,75 miliardi di euro per aderire al fondo comune europeo per la difesa denominato Security Action for Europe program, o Safe.

(Keystone-ATS) Lo riferisce Bloomberg. Il no di Starmer minaccia di rallentare il ‘reset’ con Bruxelles e d’indebolire la prospettiva di una risposta “dissuasiva” congiunta alla Russia in tema di riarmo. Secondo i media ucraini, il premier laburista non è riuscito nei giorni scorsi a incontrare Ursula von der Leyen, alla CoP30 in Brasile, per negoziare una revisione al ribasso della cifra.

La Commissione di Bruxelles aveva proposto che Londra versasse fra 4 e 6,5 miliardi in cambio dell’adesione post Brexit al programma di finanziamento del riarmo europeo Safe, stando a fonti negoziali anonime citate dall’agenzia Bloomberg sullo sfondo di una trattativa indicata come strettamente riservata. In aggiunta a una quota di costi amministrativi calcolata fra i 150 e i 250 milioni di euro.

Cifre considerate apparentemente eccessive dal governo Starmer, data l’attuale situazione economica britannica e a due settimane dalla presentazione al Parlamento di Westminster d’una controversa manovra finanziaria d’autunno improntata – secondo attese unanimi – a incrementi di tasse e ulteriori tagli di spesa.

“Noi – si è limitato a far sapere al riguardo l’esecutivo laburista a livello ufficiale, in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore – siamo disposti ad accettare solo accordi che garantiscano vantaggi al Regno Unito e alla nostra industria. Nulla è stato concordato finora (sul Safe) e non intendiamo fare commenti su negoziati tuttora in corso”.