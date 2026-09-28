Gradimento di Trump ai minimi del 37% a un mese dalle Midterm

Keystone-SDA

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Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al 37%, ossia ai minimi storici nei sondaggi del Wall Street Journal a poche settimane dalle elezioni di Midterm

2 minuti

(Keystone-ATS) Il dato più vicino a quello di Trump, rilevato poco prima delle elezioni di metà mandato, era quello dell’ex presidente George W. Bush, che si attestava al 39% durante il suo secondo mandato.

Il sondaggio arriva a poco più di un mese dalle elezioni di metà mandato di novembre, in un contesto complesso per il tycoon e il partito repubblicano che deve fare i conti con l’impopolare guerra in Iran.

I democratici stanno ottenendo risultati migliori del Grand Old Party (GOP) nei sondaggi recenti, dato che le preoccupazioni legate a temi come l’immigrazione e il costo della vita stanno penalizzando Trump e il GOP con l’avvicinarsi dell’Election Day.

Pesano l’economia e il caro-petrolio

Nel sondaggio, il 60% degli intervistati ritiene che le politiche economiche di Trump abbiano peggiorato la situazione, mentre il 25% sostiene il contrario e il 10% afferma che tali politiche non abbiano avuto alcun impatto sull’economia. Il 5% non ha risposto o si è detto incerto sull’effetto delle sue politiche economiche.

La guerra in Iran ha influito sui costi dell’energia per i cittadini, con la chiusura dello Stretto di Hormuz, via di transito fondamentale per l’industria petrolifera, a causa del conflitto. Secondo l’American Automobile Association (Aaa), il prezzo medio di un gallone di benzina negli Stati Uniti si è attestato oggi a circa 4,48 dollari, in aumento rispetto ai circa 3,13 dollari di un anno fa.