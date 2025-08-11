GR: volo letale per pilota di parapendio ad Arosa

Un uomo di 60 anni è precipitato ieri con il suo parapendio da un'altezza di circa 60 metri sulla cima del Weisshorn ad Arosa (GR). Il pilota si è schiantato sulla schiena. Malgrado gli interventi di rianimazione, è morto sul posto.

(Keystone-ATS) Secondo le informazioni finora disponibili, il pilota di parapendio è decollato dalla cima del Weisshorn in direzione di Medergen/Langwies, scrive oggi la polizia cantonale grigionese. Lì ha compiuto un primo giro attorno alla stazione a monte. Durante la seconda rotazione parte del parapendio si è piegata e il pilota è precipitato.

Dei passanti hanno iniziato subito con la rianimazione, proseguita poi dall’equipaggio della Rega. Ma i tentativi sono terminati senza successo.

Il Ministero pubblico della Confederazione, competente in incidenti in aerei, sta chiarendo assieme alla polizia cantonale le circostanze precise che hanno portato all’incidente.