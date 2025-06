GR: vitalizi, alloggi e strada di Viano in Gran Consiglio

Oggi pomeriggio inizia la sessione del Gran Consiglio grigionese, che durerà fino a venerdì. Fra i temi in programma l'iniziativa UDC che vuole abolire la pensione a vita dei Consiglieri di Stato e una nuova legge sulla promozione degli alloggi.

(Keystone-ATS) La sessione non durerà come di consueto due giorni e mezzo, bensì un giorno in più. Stando al programma il pomeriggio odierno prevede la presa d’atto sul consuntivo 2024, chiuso con un’eccedenza di ricavi pari a 87,7 milioni di franchi, malgrado fosse stato preventivato un disavanzo di quasi 50 milioni.

Iniziativa sui vitalizi

Il dibattito sull’iniziativa popolare “Basta con il paracadute dorato per i membri del Governo – no alla pensione vita natural durante” è previsto per domani. Ad oggi la pensione dei Consiglieri di Stato nei Grigioni può superare i 100’000 franchi all’anno. Troppo per i democentristi, che vogliono eliminare completamente il cosiddetto paracadute d’oro. Il Governo ha presentato un controprogetto che pure prevede un’abolizione del vitalizio, che verrà sostituito da una pensione limitata nel tempo.

La maggioranza della commissione preparatoria respinge l’iniziativa e propone invece un’indennità transitoria ai membri del Governo al massimo fino al pensionamento.

Promozione degli alloggi

Negli scorsi anni il Parlamento retico ha inoltrato diverse mozioni concernenti la carenza di abitazioni. Il Governo ha così creato un nuovo disegno di legge. Secondo il messaggio un maggior numero di persone e famiglie dovrebbero poter richiedere sussidi per l’acquisto, la costruzione o il rinnovo di una casa. A tal fine l’Esecutivo retico vuole aumentare i limiti di reddito e di patrimonio. Al momento vengono spesi 1,3 milioni all’anno, un importo che verrebbe aumentato da un minimo di due a un massimo di cinque milioni di franchi.

Con la nuova legge verrebbe creato un nuovo strumento per finanziare la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili. Il Cantone intende concedere mutui a tasso agevolato ai committenti di alloggi di utilità pubblica su base cooperativa. Questi si aggiungeranno a quelli già erogati dalla promozione federale.

Strada di Viano, zone 30 e un nuovo presidente

Probabilmente venerdì verrà discussa la mozione del granconsigliere Pietro Della Cà (UDC) concernente il collegamento fra Brusio e la frazione di Viano in Valposchiavo. Per aumentare la sicurezza del tracciato di tre chilometri che collega il paese di una sessantina di abitanti il granconsigliere e sindaco di Brusio propone due varianti con brevi gallerie, tunnel e ponti.

L’incarico è stato firmato da 51 deputati, ma è stato respinto dal Governo. Entrambe le opzioni verrebbero a costare secondo le stime tra i 50 e gli 85 milioni di franchi. Una spesa troppo onerosa rispetto al beneficio che apporterebbe, ha scritto il Governo nella sua risposta.

Sempre in tema di viabilità l’UDC vuole fermare la pianificazione di nuove zone 30 su strade interessate dal traffico di transito nei centri abitati. Il Governo respinge la mozione.

Il Gran Consiglio discuterà anche la possibilità di istituire stati maggiori di condotta regionali e un sistema di incentivazione per aumentare il numero di quadri della protezione civile. I due punti sono contenuti nella revisione parziale della legge sulla protezione civile e sulla protezione della popolazione.

Durante la sessione di giugno verrà eletto anche il nuovo presidente del Governo grigionese, che succederà il primo gennaio a Marcus Caduff (Centro). Tutti i gruppi politici propongono Martin Bühler (PLR) e come vicepresidente Carmelia Maissen (Centro).