GR: via libera del Governo a impianto fotovoltaico alpino a Davos

Il Governo retico ha dato il via libera alla costruzione di un grande impianto fotovoltaico in alta quota a Davos. L'impianto solare, che si estenderà su quasi 14 ettari, sarà situato nel comprensorio sciistico di Parsenn.

(Keystone-ATS) A gestire l’impianto in questione in veste di responsabile generale sarà Swisspower AG, che rappresenta la Energie Wasser Bern, la IWB Industrielle Werke Basel e la EWD Elektrizitätswerk Davos AG, si legge in una decisione odierna del Governo retico.

L’impianto “intende produrre circa 12,1 gigawattora all’anno (GWh/a) tramite un totale di 1493 strutture di supporto”, prosegue la nota. La superficie di circa 13,98 ettari verrà suddivisa in vari perimetri nei quali verranno installati i pannelli solari nonché l’allacciamento alla rete tramite vie d’accesso esistenti, viene precisato.

L’impianto solare era stato approvato alle urne dal 75,5% dei votanti nel dicembre 2023.

