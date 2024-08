GR: via libera all’impianto fotovoltaico Madrisa a Klosters

(Keystone-ATS) Il Governo dei Grigioni ha approvato la costruzione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Klosters (GR). Il progetto, sviluppato dalla Madrisa Solar AG, si inserisce nel quadro della normativa creata per agevolare la rapida realizzazione di grandi impianti solari.

L’assemblea comunale di Klosters, lo scorso 22 ottobre, aveva approvato la costruzione dell’impianto nella zona “Züg”, situata circa a quota 2000 metri, si legge nella nota diramata oggi dall’Amministrazione cantonale dei Grigioni.

Il progetto si basa sulla legge federale sull’energia, la cosiddetta “Offensiva solare”, voluta per realizzare in modo possibilmente semplice e rapido grandi impianti fotovoltaici in alta montagna. Su un’area di 156’821 metri quadrati, situata sulla montagna del Madrisa in Val Prettigovia, verranno installati circa 25’200 pannelli solari, capaci di generare una potenza complessiva di circa 10,8 Megawatt peak.

Il progetto prevede la suddivisione dell’impianto in diversi settori, ciascuno dotato di trasformatori e stazioni di distribuzione. Grazie alla già esistente infrastruttura turistica, che include impianti di risalita e sentieri escursionistici, l’accessibilità all’area è garantita. Inoltre, la zona è già collegata alla rete elettrica e facilita l’integrazione dell’energia prodotta, si precisa nella nota.