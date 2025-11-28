GR: Verein Graubünden Musik cessa attività

Dopo sei anni, la Verein Graubünden Musik cesserà l'attività a fine dicembre. Fra le cause, i responsabili dell'associazione volta a promuovere artisti e musicisti dei Grigioni citano la carenza di risorse del personale nonché organizzative.

(Keystone-ATS) Lo si legge in un articolo apparso sul quotidiano “Südostschweiz”.

L’associazione, fondata nel 2019 a Coira, aveva reso noto a inizio novembre la decisione di cessare le attività a fine anno. Finanziata inizialmente dalla Banca Cantonale Grigione sull’arco di due anni, la Verein Graubünden Musik ha creato una piattaforma di networking, una struttura di promozione e una rete internazionale per più di 300 musicisti grigionesi nonché per 40 organizzatori di eventi, si legge nel comunicato.

Fra le ragioni che hanno portato i responsabili a gettare la spugna ci sono le difficoltà sorte già dopo la pandemia, nonché diversi cambi in seno alla direzione dell’associazione a causa di mancate risorse, riporta la “Südostschweiz”.

L’ultima a prendere le redini di Graubünden Musik è stata Giulia Gasser, meglio nota con il nome d’arte di Julie Fox, che ne è stata anche la presidente. “Volevo mantenere in vita il progetto, ma ho capito subito che questo compito mi avrebbe portato al limite delle mie capacità professionali e personali”, ha detto Gasser al quotidiano “Südostschweiz”.

“L’associazione guarda con gratitudine al sostegno ricevuto dai soci, dai partner, dalle fondazioni e dalla popolazione locale”, si legge ancora nella nota.