La televisione svizzera per l’Italia

GR: urto fra veicoli, ferita una motociclista a Zernez

Keystone-SDA

Incidente stradale ieri pomeriggio in una galleria della strada del passo del Forno (GR). Un camion e una moto sono entrati in contatto e la conducente della due ruote è rimasta ferita.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunica oggi la polizia grigionese, la 62enne stava procedendo da Zernez in direzione del passo quando attorno alle 14:45, nel tunnel Val da Barcli, è entrata in collisione col mezzo pesante che procedeva in senso inverso.

La motociclista ha subito ferite ad una gamba ed è stata portata dai soccorritori all’ospedale di Scuol. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica esatta dei fatti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR