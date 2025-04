GR: uomo ritrovato morto nella toilette di un albergo a Laax

Keystone-SDA

Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di origini inglesi nella toilette di un albergo a Laax. Secondo i primi accertamenti della procura e della polizia cantonale grigionese il 56enne è morto per cause naturali.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo era in viaggio come autista di un semirimorchio, che ha parcheggiato a Laax Murschetg. Lunedì è stata denunciata la sua scomparsa. Dopodiché le ricerche sono iniziate immediatamente. Grazie all’ausilio di strumenti tecnici gli agenti della polizia hanno trovato il corpo senza vita ieri sera attorno alle 18:00, scrive oggi la polizia cantonale retica in un comunicato.

Durante l’operazione di ricerca condotta dalle forze dell’ordine sono stati impiegati un elicottero dell’esercito, droni, la polizia cantonale zurighese con ulteriori mezzi tecnici e un cane da ricerca. Anche diverse squadre del Club Alpino Svizzero (CAS) sono state coinvolte.