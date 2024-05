GR: una 77enne muore in un incendio in Val Calanca

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una donna di 77 anni è morta in un incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato in una cucina di una casa unifamiliare a Landarenca, in Val Calanca (GR). Il marito di 78 anni è sopravvissuto.

Una vicina si è accorta dell’incendio poco dopo la mezzanotte, ha indicato oggi la polizia cantonale grigionese. Insieme ad altri residenti, è riuscita ad impedire la propagazione delle fiamme e a chiamare i pompieri. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il sito solo con la teleferica Selma-Landarenca.

L’abitazione ha subito danni ingenti. È in corso un’indagine.