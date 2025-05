GR: un sistema d’allarme per evitare incidenti su funivie

A seguito dell'incidente che ha causato la morte di un apprendista 17enne due anni fa durante i lavori di manutenzione degli impianti di risalita di Laax, il settore ha introdotto un nuovo sistema d'allarme, ha detto il presidente di Funivie svizzere alla radiotelevisione svizzero-tedesca SRF.

(Keystone-ATS) Il sistema funziona nel seguente modo: un sensore allerta i tecnici al lavoro tramite segnali visivi, acustici e a vibrazione non appena una cabina si avvicina entro un raggio di 500 metri, si legge sulla pagina online del gestore. Il sistema è stato sviluppato nell’ambito del progetto del gruppo di lavoro “Manutenzione durante l’esercizio” proprio a seguito dell’incidente mortale accaduto a Laax e uno precedente successo a Pontresina. Dopo un periodo di prova si trova ora in fase di lancio sul mercato, ha dichiarato il direttore di Funivie Svizzere Berno Stoffel a Keystone-ATS.

Due incidenti simili

Secondo il rapporto del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) pubblicato questa settimana l’incidente del 19 dicembre 2022 è avvenuto mentre l’impianto era in funzione senza che esistesse un sistema affidabile per avvisare del passaggio della cabina. Quel giorno l’apprendista in meccatronica è rimasto impigliato nel meccanismo di funzionamento dell’impianto, è stato travolto dalla cabina ed è in seguito precipitato per circa 40 metri. Il 17enne morto a seguito delle ferite riportate.

Un incidente simile era successo anche in Engadina il 2 giugno 2021, quando un impiegato della funivia Diavolezza-Lagalb è precipitato per circa 50 metri da un traliccio degli impianti di risalita mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Durante una corsa preannunciata della funivia, l’uomo è dapprima caduto sulla cabina e successivamente è precipitato sul terreno coperto di neve, procurandosi ferite gravi.

Supervisione da personale formato

Tornando al rapporto del SISI, l’apprendista nel momento dell’incidente non indossava l’equipaggiamento di protezione contro le cadute. Inoltre il 17enne stava svolgendo i lavori in compagnia di un apprendista del quarto anno. Il SISI critica la Weisse Arena per aver attribuito la supervisione di un lavoro così pericoloso a un impiegato in formazione. Secondo il responsabile degli impianti di Laax, Manuel Schwarz, durante le mansioni ritenute pericolose gli apprendisti vengono ora supervisionati durante tutto il loro tirocinio da personale formato. Prima questa regola veniva applicata solo per gli apprendisti del primo anno.

In seguito all’incidente mortale di Laax, la procura dei Grigioni ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, che al momento è ancora in corso, ha dichiarato martedì su richiesta di Keystone-ATS.