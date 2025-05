GR: un nuovo sito web sulla biodiversità nei Grigioni

I Grigioni hanno iniziato ad attuare la strategia cantonale per la biodiversità 2023-2028. La nuova piattaforma online terraviva.gr.ch fornisce informazioni sulle 28 misure e sul loro stato di avanzamento.

(Keystone-ATS) Il sito presenta i progetti in via di attuazione e illustra il contributo che ogni singola persona può fornire. È rivolta a tutti, dagli specialisti agli esperti nel mondo economico e politico.

Il Governo grigionese vuole che Terraviva sia più di una semplice pagina online. L’obiettivo è che diventi un marchio per rendere più visibile il programma grigionese per la biodiversità. Il messaggio principale viene riassunto con le seguenti parole: il nostro patrimonio culturale, la nostra responsabilità.

Attualmente il sito è disponibile solo in lingua tedesca. La versione in romancio e in italiano verrà messa a disposizione nel corso del mese di giugno.

Misure già in corso di attuazione

Secondo il comunicato stampa odierno, due terzi delle misure definite dal Governo per la prima fase di attuazione sono già stati avviati. L’attuazione dei provvedimenti rimanenti è in fase di preparazione. Tra questi, ad esempio, la misura “Aziende promotrici della biodiversità”. Circa 30 aziende agricole di tutti i Grigioni si sono registrate per il progetto pilota. “Con quasi il 40% di superfici per la promozione della biodiversità, i Grigioni detengono già un valore record. Ora si tratta di rendere questo spazio ancora più sostenibile dal punto di vista ecologico”, ha spiegato Thomas Roffler, presidente dell’Unione degli agricoltori dei Grigioni, citato nella nota.

Sono in corso i lavori di pianificazione preliminari per la misura “Edifici rispettosi della biodiversità”, che mira a valorizzare dal punto di vista ecologico e nella cura sostenibile gli spazi verdi attorno agli edifici cantonali.

Secondo il Governo altre misure come “Vivere la natura con la guida di esperti – servizi ranger” hanno già ottenuto i primi successi. Per la prima volta il ciclo di formazione per ranger, che riscuote successo, del Centro di formazione forestale di Lyss si svolge in collaborazione con il Centro di formazione forestale Maienfeld dell’ibW nella Svizzera sud-orientale.