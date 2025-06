GR: un futuro sostenibile per St. Moritz

Nella stagione invernale 2024/2025 i pernottamenti nella località engadinese di St. Moritz sono cresciuti del 5% nel settore alberghiero e del 2% in quello paralberghiero. Un successo che è da ricondurre agli investimenti sostenibili effettuati, si legge in una nota odierna del locale ufficio del turismo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Quale chiave del successo, ci sarebbe “una visione chiara per il futuro, basata sul progresso sostenibile, sulla sostanza architettonica e sull’ospitalità”, si legge nel comunicato.

Nella stagione invernale conclusasi ad aprile sono stati registrati 23’570 pernottamenti in più rispetto all’anno precedente, giungendo ad un totale di 505’357. “La forte domanda non è quindi solo un successo economico, ma anche una prova di fiducia nel costante sviluppo della regione”, indicano i responsabili turistici. St. Moritz ha grande successo anche come destinazione estiva.

Progetti alberghieri, ma non solo

Sono numerosi i progetti edilizi e di ristrutturazione nella rinomata località engadinese, fra questi si cita l’investimento di 125 milioni di franchi per il rinnovo dell’hotel a cinque stelle Kulm, indica la nota. Il progetto è nelle mani dello studio dell’architetto britannico Norman Foster. L’obiettivo è quello di combinare la sostanza storica dell’albergo con l’architettura contemporanea e l’innovazione.

Al di fuori del settore alberghiero, viene citato anche il progetto del nuovo laghetto artificiale Nair Pitschen, a quota 2620 metri, poco distante dal bacino esistente Lej Alv. Questo è “sinonimo di riciclaggio al 100% dell’acqua della neve”, indica l’ufficio turistico. Quest’ultimo menziona anche il nuovo progetto della cabinovia Signal, che se verrà approvato e non ci saranno intoppi, dovrebbe essere operativa a partire dalla stagione invernale 2027/2028.

“Ciò che accomuna tutti i progetti è la comprensione di ciò che contraddistingue St. Moritz: l’impegno a offrire un’elevata qualità della vita alpina”, afferma la direttrice dell’Ufficio del turismo di St. Moritz Marijana Jakic, citata nella nota.