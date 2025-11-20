GR: un engadinese a capo dell’Ufficio della migrazione

L'engadinese Niculin Mosca assumerà la direzione dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC) grigionese a partire dal primo febbraio 2026. Dopo diversi cambi l'Ufficio che conta circa 220 collaboratori trova di nuovo stabilità.

(Keystone-ATS) Il nuovo direttore “vanta una pluriennale esperienza dirigenziale sia in ambito strategico sia operativo”, scrive oggi il Governo retico in un comunicato. Il 44enne cresciuto in Engadina ha una formazione universitaria in diritto della migrazione dell’Università di Berna e di esperienza pluriennale nel settore della migrazione. Attualmente ricopre la funzione di direttore ad interim della regione Dogana Est presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). In precedenza ha rappresentato l’UDSC presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex a Varsavia. Prima aveva diretto il servizio “misure in materia di diritto degli stranieri” presso la Polizia cantonale di Zurigo.

Tre cambi in due anni

Dal 2022 ci sono stati diversi cambiamenti nella direzione dell’Ufficio della migrazione e del diritto civile. Tre anni fa l’ex capo aveva lasciato la sua carica dopo undici anni. L’Ufficio è stato diretto ad interim dal vice, che nel 2023 è stato poi nominato capoufficio. L’uomo è stato protagonista di un’inchiesta per abuso di autorità. In luglio di quest’anno: la Procura pubblica ha confermato a Keystone-ATS una notizia della RSI riguardante il decreto di abbandono. Secondo la magistratura i reati attestati alla persona non erano stati adempiuti. Ma il caso non è ancora chiuso, dato che la parte che a suo tempo aveva sporto denuncia lo ha impugnato presso il Tribunale d’appello dei Grigioni.

Da inizio dicembre 2024 l’attuale capoufficio è in malattia. Al suo posto è subentrato un supplente, che da febbraio riassumerà la funzione di vice capoufficio dell’UMDC. Il capoufficio andrà invece in pensione anticipata dopo 25 anni all’interno della direzione.