GR: ufficio cantonale indaga su incidente con cani da protezione

Keystone-SDA

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L'Ufficio grigionese per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali sta indagando sull'incidente che ha coinvolto due escursionisti e due cani da protezione delle greggi nella Val Sumvitg (GR). Secondo l'Ufficio, è difficile prendere provvedimenti contro casi di questo tipo.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni della Polizia cantonale dei Grigioni lunedì pomeriggio due escursionisti di nazionalità tedesca sono rimasti feriti leggermente a seguito di un incontro con due cani da protezione delle greggi nella Val Sumvitg (GR). Uno dei due, un 22enne, è scivolato per circa dieci metri lungo un pendio. Un portavoce della polizia, interpellato oggi da Keystone-ATS, non ha potuto confermare se uno dei due cani abbia precedentemente morso uno degli escursionisti. Le indagini sul caso sono ancora in corso.

L’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali sta anche indagando sull’accaduto e, se necessario, può prendere provvedimenti. Il capoufficio, Giochen Bearth, ha dichiarato che “è difficile adottare misure sensate che non abbiano un impatto negativo sulla protezione delle greggi. Ogni situazione va valutata singolarmente. Spesso, come ultima risorsa, si deve ricorrere alla rimozione temporanea dei cani, ad esempio quando un gregge di pecore si trova in una zona particolarmente frequentata dai turisti”, ha aggiunto Bearth.

Effetto di una maggiore protezione

Secondo il capoufficio e veterinario cantonale, i conflitti tra persone e cani da protezione “sicuramente non sono diminuiti” negli ultimi anni. Ciò è il risultato della richiesta di una protezione sempre più efficace delle greggi. “Attualmente, anche il bel tempo e le vacanze incidono. I turisti e gli escursionisti sono ovunque, anche fuori dai sentieri segnati”, ha aggiunto Bearth.

Secondo la Fundaziun Medias Rumantschas, già alla fine di giugno si è verificato un incidente con cani da protezione nella zona di Maighels, vicino a Tujetsch (GR). Un uomo sarebbe stato morso da un cane. La vittima ha denunciato l’accaduto alla Polizia cantonale dei Grigioni. Quest’ultima ha confermato l’inoltro della denuncia a Keystone-ATS.