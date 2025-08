GR: ubriaco e in sella a bici truccata finisce contro cartello

Keystone-SDA

Un ciclista ubriaco è finito contro un cartello di segnalazione di cantiere la notte scorsa a Ilanz, nel canton Grigioni.

(Keystone-ATS) Intorno alle 23.45 il 45enne, che stava procedendo su un marciapiede, ha perso il controllo del suo veicolo, è caduto e si è procurato ferite leggere, riferisce la polizia cantonale retica.

Ricoverato in ospedale, è risultato positivo al test d’alcolemia. Gli agenti hanno inoltre riscontrato diverse modifiche non autorizzate sulla bicicletta: tra le altre cose era stato installato un motore elettrico non ammesso.