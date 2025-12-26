GR: tentato furto a Untervaz, arrestati 3 residenti in Francia

Dopo un'operazione su ampia scala, le polizie cantonale grigionese e comunale di Coira hanno arrestato la scorsa notte tre persone, residenti in Francia e di età compresa tra i 17 e i 21 anni, che poco dopo l'1.30 avevano tentato un furto nella zona industriale di Untervaz, località nella valle del Reno tra il capoluogo e Landquart.

(Keystone-ATS) L’allarme è stato dato da un testimone che ha visto i tre malviventi entrare in un edificio. Quando i ladri si sono accorti di essere stati visti, sono scappati, indica un comunicato delle forze dell’ordine cantonali diramato nel tardo pomeriggio. I tre sono stati acciuffati vicino alla scena del crimine.