GR: tamponamento sull’A13, tre auto coinvolte e due feriti

Due persone sono rimaste ferite ieri in un tamponamento che ha visto coinvolte tre vetture sull'A13 a Domat/Ems, nel canton Grigioni, riferisce oggi la polizia cantonale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le tre auto stavano procedendo in direzione sud quando poco prima di entrare nella galleria Isla Bella il veicolo di testa, al cui volante stava un 53enne, ha frenato e si è fermato, a causa della situazione del traffico. L’utilitaria che la seguiva, guidata da una 29enne, si è pure arrestata in tempo, mentre il terzo veicolo, un pick-up in mano a un 30enne, non ha fatto in tempo a fermarsi ed è andato a urtare il secondo mezzo, che a sua volta è entrato in collisione con il primo.

Due occupanti della prima vettura hanno riportato ferite lievi: dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, sono stati trasportati all’ospedale cantonale di Coira per un controllo. Tutte le auto coinvolte nell’incidente hanno subito notevoli danni e hanno dovuto essere rimosse.

L’incidente ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione: per circa due ore l’A13 in quel punto è stata aperta solo verso sud, mentre il traffico diretto a nord è stato deviato sulla strada cantonale.