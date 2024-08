GR: svolta senza vedere una moto, un morto e due feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un motociclista è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente della circolazione avvenuto ieri pomeriggio in Surselva, nei Grigioni, sulla strada che porta al passo dell’Oberalp.

Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale retica poco prima delle 16.45 la conducente di un’utilitaria che procedeva sulla cantonale fra Flims e Disentis ha svoltato a sinistra verso una strada secondaria, senza accorgersi che in senso contrario stava sopraggiungendo una moto: il violento impatto fra i due veicoli è stato inevitabile. La motocicletta è poi andata a collidere ulteriormente con un van che, allo stesso incrocio, era in attesa di immettersi sulla strada principale.

Il 49enne austriaco residente nel Liechtenstein che era in sella alla dueruote è morto sul luogo del sinistro, mentre la moglie di 53 anni che viaggiava con lui ha riportato lesioni di media gravità ed è stata elitrasportata dalla Rega all’ospedale cantonale di Coira. L’automobilista che guidava l’utilitaria, una 31enne tedesca che vive a Flims, se l’è cavata con ferite leggere ed è stata accompagnata all’ospedale regionale di Ilanz. I tre occupanti del van sono rimasti illesi.

In una prima fase la strada cantonale è stata completamente chiusa nell’area dell’incidente per un’ora, in modo da completare le operazioni di soccorso e recupero, poi è stata aperta una corsia. Questo ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.