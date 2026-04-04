GR: Surses, Splügen, Flims: Comuni investono nel settore turistico

Keystone-SDA

Negli ultimi mesi diversi Comuni grigionesi a vocazione turistica hanno investito in infrastrutture in questo settore: dagli impianti di innevamento a strutture alberghiere. Una tendenza, non nuova, che cela opportunità, ma anche rischi secondo un esperto della Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR).

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(Keystone-ATS) Il Comune di Surses ha comprato l’hotel Cube a Savognin con un credito da 8,9 milioni di franchi. L’autunno scorso i Comuni di Rheinwald, Andeer, Sufers, Ferrera, Muntogna da Schons, Zillis-Reischen e Rongellen hanno accettato un credito di cinque milioni di franchi per rinnovare gli impianti di innevamento. Nello stesso periodo i Comuni di Flims, Laax e Falera hanno acquisito l’infrastruttura turistica del comprensorio sciistico Weisse Arena Bergbahnen con un contributo di 50 milioni di franchi.

322 milioni di franchi in strutture turistiche

In pochi mesi tre progetti con investimenti importanti. Viene da chiedersi se nei Grigioni si stia assistendo a una nuova tendenza. “Non credo si possa parlare di un nuovo sviluppo, ha commentato il docente all’Istituto per il turismo e tempo libero alla SUP GR, Gian-Reto Trepp, in un’intervista a Keystone-ATS. Già in passato i Comuni hanno acquistato azioni degli impianti di risalita o hanno investito nelle piste di sci di fondo. Nel 2016 la SUP GR ha analizzato 25 Comuni attivi nell’ambito turistico, come ad esempio Davos e St. Moritz. “Abbiamo constatato che circa il 12,5 % del loro bilancio, ovvero circa 322 milioni di franchi, è investito in infrastrutture turistiche. E questo sia in forma di proprietà immobiliari e infrastrutture detenute direttamente, sia sotto forma di azioni”, ha spiegato l’esperto, ritenendola una cifra relativamente alta.

La mano pubblica spesso finanzia gli impianti di risalita o è in possesso di una parte delle funivie. “Un esempio il comprensorio di Brambrüesch che è in parte in mano alla città di Coira o gli impianti a Lenzerheide”, continua Trepp. È invece unico in Svizzera il caso di Flims, Laax e Falera: si tratta infatti del primo caso di “sell-and-lease-back”, che tradotto significa che la responsabilità operativa rimane in mano all’impresa che gestisce gli impianti.

Investire nel turismo, un compito comunale?

Malgrado gli ultimi tre esempi abbiano in comune un intervento della mano pubblica, i motivi che hanno visto coinvolti la mano pubblica sono differenti. “A Flims, Laax, Falera si volevano proteggere gli impianti dall’avvento di investori esteri. A Splügen invece c’era una pressione finanziaria per assicurare il futuro all’impianto di risalita. Nel caso di Surses invece è la necessità di potenziare il settore alberghiero e non lasciare inutilizzato un immobile in un posto centrale”, ha illustrato l’esperto.

Ma è davvero il compito di un Comune investire in un settore di per sé privato come quello del turismo? “Non è sicuramente quello principale, come lo sono invece la manutenzione delle strade, delle canalizzazioni o dell’infrastruttura di base”, continua Trepp. Bisogna anche fare una differenza con quelle strutture che vengono usate dalla popolazione nel tempo libero, come un campo da calcio, da tennis o un palaghiaccio. Più critici e sensibili sono invece gli investimenti nell’albergheria e gastronomia, dove gli enti comunali vanno a concorrenziare direttamente il privato.

Per evitare rischi dal punto di vista finanziario, secondo Gian-Reto Trepp è importante che i Comuni abbiano un concetto operativo, che si basa su una visione a lungo termine. Le autorità comunali devono anche essere consapevoli che saranno necessari degli investimenti futuri per mantenere un’infrastruttura turistica nel tempo.

La lista di esempi di investimenti da parte degli enti pubblici nel settore turistico nei Grigioni continuerà con tutta probabilità anche in futuro. Il 16 aprile i Comuni di Obersaxen Mundaun e Lumnezia in Surselva andranno alle urne per un credito di 11,4 milioni di franchi per investimenti nel comprensorio sciistico di Obersaxen Mundaun. Sempre in questa regione, a Brigels, già da tempo si discute di adottare un esempio simile a Splügen per l’impianto di innevamento.