La televisione svizzera per l’Italia

GR: supera di 50 km/h il limite, patente ritirata dopo un giorno

Keystone-SDA

Pizzicato sulla Oberalpstrasse, in Surselva, a 134 chilometri orari su un tratto con limite di 80 km/h, un automobilista si è visto ritirare ieri la patente, solo un giorno dopo averla ottenuta. Lo comunica in una nota odierna la polizia grigionese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il conducente in questione non è però stato il solo a finire nella rete delle forze dell’ordine durante i controlli effettuati fra il pomeriggio e la serata di venerdì: in 20 sono infatti stati fermati a causa del mancato rispetto del limite di velocità sulla stessa strada, viene precisato nel comunicato. Tutti sono stati segnalati alla procura, dieci di essi per gravi violazioni delle norme della circolazione.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR