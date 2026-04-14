GR: St. Moritz, anche una donna fra i candidati a sindaco

Fra i candidati alla poltrona di sindaco di St. Moritz (GR) figura anche l'attuale consigliera comunale Isabel Wenger, esponente della formazione politica Next Generation. Se dovesse essere eletta il prossimo 14 giugno diventerebbe la prima donna alla testa del comune dell'Alta Engadina.

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(Keystone-ATS) La 59enne ha comunicato la sua candidatura in una nota odierna – il termine per l’inoltro delle proposte scadeva a mezzogiorno – in cui sottolinea di voler diventare “la prima sindaca” della nota località turistica. Nel 2025 l’economista e consulente aziendale indipendente ha presieduto il consiglio comunale e dallo scorso marzo svolge funzioni dirigenziali in seno all’organizzazione sanitaria regionale Sanadura.

Di origini bernesi, vive a St. Moritz dal 2014 e siede nel legislativo dal 2022. Fa capo a Next Generation, il gruppo maggioritario del consiglio comunale. Le sue priorità – si legge nella nota – sono “la garanzia dell’assistenza sanitaria e la cura delle persone anziane, misure concrete del comune per creare alloggi per la popolazione locale, la promozione di posti di lavoro annuali e una politica più comprensibile per tutti i cittadini”.

Gli altri candidati già noti sono due indipendenti: l’insegnante di educazione fisica ed esperto di sci di fondo Adriano Iseppi e Sebastian Bahner, che vanta una lunga esperienza nella gestione e nello sviluppo di organizzazioni. Iseppi, cresciuto a Savognin, ha origini valposchiavine da parte di padre. La cancelleria di St. Moritz, contattata da Keystone-ATS, non ha potuto dare ulteriori informazioni riguardo a chi scende in campo: nomi e numeri saranno resi noti giovedì.

Da otto anni il comune è guidato da Christian Jott Jenny, cantante lirico e manager culturale nato a Zurigo, che due settimane fa ha reso noto di non ricandidarsi per un terzo mandato.