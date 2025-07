GR: sostegni a progetti contro inondazioni e incendi

Il Governo retico ha approvato contributi, fra gli altri, per due progetti contro inondazioni e incendi. Questi consistono nell'arginatura di un torrente a St. Moritz e nella creazione di un bacino per l'acqua di spegnimento in Surselva.

(Keystone-ATS) Il progetto di arginatura del torrente Ovel de la Resgia, che nasce sul Munt da San Murezzan e sfocia nel lago di St. Moritz, si iscrive negli accordi programmatici NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) per “pericoli naturali gravitativi coperti dalla legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua”, comunica il Governo retico in una nota odierna.

Sicurezza per località di St. Moritz

L’arginatura del torrente deve venir ampliata per garantire la sicurezza della località di St. Moritz. A questo fine sono previste misure edilizie lungo tre tratti del torrente: sostituzione degli sbarramenti in legno, sostituzione della tombinatura, creazione di un bacino di ritenzione e aggiunta di briglie in calcestruzzo.

I costi previsti ammontano a 4,6 milioni di franchi. Il contributo cantonale è di 920’000 franchi mentre quello federale è di un massimo di 1,61 milioni di franchi.

Bacino acqua di spegnimento in Surselva

A Trun, in Surselva, per contrastare i pericoli di un incendio boschivo verrà costruito un bacino per l’acqua di spegnimento in zona Munt Dado. I lavori dureranno due anni e il Governo retico contribuirà con un massimo di 360’000 franchi.

I boschi della zona proteggono, oltre a varie frazioni abitate, la strada cantonale H19 e la linea della Ferrovia retica da valanghe, cadute di massi, colate detritiche e frane, precisa la nota. Il bosco è in parte utilizzato per la produzione di legname. Per tali motivi i boschi della zona vanno salvaguardati. Tale misura si iscrive nella strategia cantonale Prevenzione incendi boschivi 2030.

Sempre a Trun, il Governo ha dato il via libera alla sistemazione della strada forestale “Via Val Sura”, situata nel bosco demaniale Zavragia. I costi ammontano a 695’000 franchi.