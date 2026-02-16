GR: snowboarder perde la vita travolto da una valanga a Davos

Keystone-SDA

Uno snowboarder svizzero di 38 anni è deceduto ieri dopo essere stato travolto da una valanga nel comprensorio sciistico Parsenn a Davos (GR). L'uomo stava facendo fuoripista con un amico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel primo pomeriggio, i due si sono avventurati sotto lo Schwarzhorn, in direzione Kreuzweg. Un lastrone di neve si è staccato e ha travolto il 38enne, scrive la polizia cantonale grigionese oggi in un comunicato.

La persona che lo accompagnava ha immediatamente allertato i soccorritori. Alla ricerca hanno preso parte 16 collaboratori degli impianti Parsenn, cinque membri della stazione di soccorso, soccorritori del Club alpino svizzero (CAS) con tre cani da valanga, un equipaggio della Rega e Swisshelicopter, la polizia alpina e una ventina di volontari.

Si tratta della dodicesima vittima travolta da una valanga quest’inverno, si legge sul sito web dell’Istituto per lo studio della neve e le valanghe (SLF). Tre sciatori sono morti nei Grigioni, sette in Vallese e due in Ticino.