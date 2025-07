GR: sempre più casi di pirati della strada nei Grigioni

Keystone-SDA

Un automobilista tedesco è stato pizzicato ieri a 146 all'ora sulla strada del Passo del Giulia, dove il limite è di 80 chilometri orari. Fino a metà luglio la polizia cantonale grigionese ha già registrato 38 infrazioni. La tendenza è in aumento.

(Keystone-ATS) Il caso del cittadino tedesco di 54 anni è l’ultimo in ordine di tempo. La polizia cantonale grigionese gli ha ritirato immediatamente la patente di guida straniera e verrà denunciato alla procura pubblica grigionese.

Inoltre l’uomo, alla guida di un’auto a noleggio, ha dovuto pagare una cauzione di 4’000 franchi, che viene disposta ai cittadini non residenti in Svizzera, ha spiegato il sostituto del Primo procuratore del canton Grigioni, Franco Passini, interpellato da Keystone-ATS. “Si tratta di una misura di sicurezza consentita dal codice di procedura penale. I soldi vengono usati per coprire la multa e le spese procedurali presumibili”, ha continuato il procuratore.

A metà luglio 2025 i casi di tutto il 2023

Nelle ultime settimane ci sono stati altri casi: a Roveredo solo due giorni fa, a fine giugno a Pontresina e in maggio nel tunnel del San Bernardino. “Notiamo un aumento dei casi”, ha dichiarato la portavoce della polizia cantonale grigionese, Anita Senti, interpellata da Keystone-ATS. Fino a metà di luglio di quest’anno i casi erano 38, nel 2024 erano 24. “Se prendiamo i dati di tutto l’anno nel 2024 erano in totale 51 casi, nel 2023 erano 38”, ha continuato Senti.

Al momento la polizia cantonale retica non rilascia alcuna valutazione sull’aumento di queste infrazioni.