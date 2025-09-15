GR: semestre autunnale da record per la SUP Grigioni

Sono in totale 2'000 le studentesse e gli studenti iscritti per un corso bachelor o master alla Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni. Una cifra mai raggiunta finora. In calo invece il numero di nuovi iscritti.

(Keystone-ATS) Oggi 688 persone iniziano un corso formativo alla SUP dei Grigioni. “Nonostante un calo del 4% rispetto all’anno precedente, il numero di studentesse e studenti è rimasto, nel complesso, stabile”, si legge in un comunicato stampa odierno. Si tratta del terzo numero più alto di matricole a inizio semestre nella storia dell’istituto. Il numero maggiore è stato raggiunto l’anno scorso con 715 nuovi iscritti.

La SUP dei Grigioni conta attualmente 20 corsi di studio, che spaziano dall’architettura all’ingegneria civile, dal turismo all’economia aziendale. L’80% degli iscritti proviene da altri Cantoni.