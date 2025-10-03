La televisione svizzera per l’Italia

GR: scoperte meduse d’acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

I Grigioni si sono arricchiti di una nuova specie animale. Nel laghetto balneabile di Trimmis (GR) sono state scoperte delle meduse di acqua dolce. Per i bagnanti non vi è nessun pericolo poiché non sono velenose, informa il Cantone sul suo canale WhatsApp.

(Keystone-ATS) L’animale, quasi del tutto trasparente, è stato osservato e filmato a metà settembre nel lago balneabile. Un video, allegato al messaggio inviato quest’oggi dal Canton Grigioni, mostra la medusa d’acqua dolce, grande al massimo 2,5 centimetri, mentre nuota.

La Craspedacusta sowerbii vive in acque ferme o a lento scorrimento, dove la zona costiera può riscaldarsi notevolmente. Si nutre di piccoli crostacei, rotiferi e protozoi.

Le meduse d’acqua dolce sono innocue per l’uomo e non hanno nulla a che vedere con una scarsa qualità dell’acqua. Si tratta dell’unica specie del genere Craspedacusta presente in acqua dolce che si è diffusa oltre l’Asia orientale.

