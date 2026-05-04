GR: Sanadura, consiglio di amministrazione al completo

Keystone-SDA

Il consiglio di amministrazione (cda) della nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria dell'Alta Engadina "Sanadura" è ora al completo con la nomina di Michael Rolaz in veste di presidente e di Franco Graf come esperto qualificato dell'assistenza a lungo termine.

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(Keystone-ATS) Lo indica una nota odierna della stessa Sanadura.

Rolaz assume un ruolo chiave nella guida strategica della nuova fase di sviluppo dell’organizzazione Sanadura, si legge nella nota. Il neopresidente del cda vanta una carriera trentennale nel sistema sanitario elvetico, tra cui si citano le Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea, i Servizi psichiatrici di Argovia e santésuisse. Da un anno presiede il cda della Luzerner Psychiatrie, organizzazione attiva nei Cantoni di Lucerna, Obvaldo e Nidvaldo. “In qualità di presidente del consiglio di amministrazione contribuirà a plasmare lo sviluppo strategico di Sanadura”, viene precisato.

Dal canto suo Graf ha lavorato per 18 anni in seno ad un centro per anziani, di cui quattro anni come direttore. “Conosce a fondo le esigenze dell’assistenza a lungo termine così come la collaborazione in una struttura cooperativa con convenzioni di prestazione con 13 comuni partner”, indica il comunicato.

“Con queste due nomine Sanadura acquisisce ulteriori competenze dirigenziali per la prossima fase di sviluppo”, ha affermato Isabel Wenger, presidente del Consiglio sanitario, citata nella nota.

A fine marzo Sanadura aveva reso noti cinque dei sette membri del cda, tre dei quali sono dottori: il medico di base di Silvaplana Sergio Compagnoni, l’ex partner medico della Clinica Gut Adrian Ufer e la responsabile dell’unità di emergenza interdisciplinare dell’ospedale cantonale di Aarau Sarah Rickenbacher Frey. Gli altri due membri sono rappresentanti del mondo politico: la sindaca di Sils in Engadina, Barbara Aeschbacher, e il sindaco di Celerina, Andrea Fanconi.