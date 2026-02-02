GR: San Bernardino lancia servizio bus invernale da Como e Varese

Keystone-SDA

La San Bernardino Swiss Alps punta sugli sciatori e amanti della neve italiani lanciando un servizio di trasporto denominato SanBe Snow Bus in partenza da Como e da Varese. Il bus circolerà di sabato, domenica e lunedì in direzione dell'alta Mesolcina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la San Bernardino Swiss Alps, società che gestisce ricettività alberghiera, esperienze e impianti a San Bernardino. Il progetto, che “unisce semplicità e visione”, viene introdotto poiché il comprensorio ha attirato molte persone nelle scorse settimane. La forte affluenza, pur piacendo ai responsabili, ha riempito i parcheggi e pesato sulla viabilità.

Il SanBe Snow Bus, collegamento realizzato in collaborazione con l’azienda ticinese Mobitrends, attiva in progetti innovativi nel campo della mobilità, prevede due partenze distinte alle 7:30, una da Como e una da Varese, con destinazione San Bernardino. “Partiamo con un primo test su Como e Varese, monitorando con attenzione anche l’interesse dal Ticino, che oggi può già contare sulle soluzioni del trasporto pubblico con FFS e AutoPostale”, indica Niccolò Meroni, responsabile Marketing di San Bernardino Swiss Alps, citato nel comunicato.

Il trasporto in questione è pensato sia per gli sciatori sia per gli amanti della montagna e della natura in generale, viene precisato nella nota. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://sanbernardino-swissalps.com/snowbus.