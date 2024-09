GR: ritrovato morto un cacciatore a Zernez

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un cacciatore scomparso è stato trovato senza vita a Zernez (GR) nella notte di lunedì. La procura pubblica e la polizia cantonale grigionese stanno indagando sulle cause del decesso.

Verso le 22.30 di ieri sera l’uomo di 33 anni è uscito dalla capanna in zona Alp Munt, dove si trovava con altri due amici, scrive la polizia cantonale oggi in un comunicato. Non rivedendolo, dopo un po’ di tempo i due hanno allarmato il centro di controllo della polizia cantonale dei Grigioni, che ha iniziato le ricerche.

Dopo l’1.00 di notte, il cacciatore scomparso è stato trovato senza vita in un terreno scosceso. L’operazione di ricerca ha coinvolto sei soccorritori alpini, uno specialista di elisoccorso e un responsabile del Club alpino svizzero (CAS), un equipaggio della Rega e diversi specialisti della polizia cantonale. Il Care Team Grigioni è stato chiamato per assistere i parenti.