GR: ritorno a Brienz, fra sollievo e nuovi punti di domanda

Keystone-SDA

Lunedì scatta la fase verde a Brienz/Brinzauls (GR) e l'evacuazione durata oltre un anno verrà revocata. Per il sindaco, Daniel Albertin, è un momento di sollievo. Ma per alcuni abitanti potrebbe portare a nuovi interrogativi.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Negli ultimi mesi la speranza di un ritorno è cresciuta sempre di più”, ha raccontato il sindaco di Albula/Alvra, Daniel Albertin, a Keystone-ATS. A fine novembre 2025, dopo settimane di apprensione, i geologi avevano escluso un grande crollo dall’altipiano sulla sommità della frana che sovrasta il villaggio di Brienz/Brinzauls. Da quel momento la velocità di scivolamento sia della montagna che del paese sono rallentate sempre di più.

Già da stamattina gli abitanti e i proprietari di seconde case sono potuti tornare nel paese e potranno passarci la notte. Da lunedì cadrà il divieto d’accesso generale e anche chi non risiede nel paese potrà visitarlo. “Non sappiamo quanto durerà la ‘fase verde’, ha dichiarato il sindaco. Potrebbe durare a lungo. Ma abbiamo imparato che la montagna può comportarsi in modo diverso nel giro di pochi mesi”.

Progetto di trasferimento preventivo continua

Dopo aver annunciato la buona notizia, Albertin ha sentito alcuni degli abitanti del paese nel cuore dei Grigioni. “C’erano sentimenti contrastanti. Alcuni erano sollevati e aspettavano da tempo questa decisione. Altri invece sono stati nuovamente sopraffatti dall’incertezza, perché non sanno se lasciare il villaggio o tornare. Altri ancora, nonostante tutto, sono convinti di non voler ritornare a Brienz/Brinzauls”, ha spiegato il sindaco, riferendosi al progetto di trasferimento preventivo.

A fine settembre 2025 della novantina di residenti, 35 intendevano abbandonare definitivamente le loro abitazioni, una trentina si erano già trasferiti e due erano deceduti. Malgrado lo sviluppo positivo, ottenuto anche grazie al tunnel di drenaggio, secondo Albertin bisogna continuare a lavorare al progetto di ricollocamento. “Dobbiamo darci del tempo per dare forma al futuro degli abitanti di Brienz/Brinzauls, sia quelli che vogliono rimanere che quelli che vogliono andarsene”.

I residenti e i proprietari di seconde case che in autunno hanno presentato domanda per il trasferimento preventivo si sono impegnati in modo vincolante per il progetto. Ma dal punto di vista giuridico non lo è ancora, finché esso non sarà approvato dalla Confederazione e dal Canton Grigioni. “Speriamo di ricevere una risposta entro l’estate o l’autunno di quest’anno”, ha detto Daniel Albertin. Il sindaco di Albula/Alvra, che vive nel paesino sulla sponda opposta a Brienz/Brinzauls, visiterà il villaggio lunedì. “Ci ritorno dopo diversi mesi. Spero di incontrare alcuni abitanti, che sono potuti rientrare a casa dopo 62 settimane dall’inizio dell’evacuazione.”